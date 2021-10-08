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Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt!

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Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt!

Selin Ciğerci, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin düğününe katıldı. Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda boşandığı Gökhan Çıra ile barıştı mı? İhanet iddiaları doğu mu? İşte cevabı...

Özel hayatı hakkında konuşan ünlü fenomen, "Gökhan ile işlerimiz gereği konuşuyoruz ama barışma yok. Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" dedi.

Muhabirler, Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'nın "İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. En fazla 1 hafta ayrı kalabiliyorduk" demesini hatırlattı.

Ciğerci, "Daha uzunlarına alışsın o zaman" diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.

"ALDATMA ASLA OLMADI"

Aldatılma iddiasına da cevap veren ünlü fenomen, "Yayında yaptığım boynuz göndermesi espriydi. Aldatma asla olmadı"dedi.

"MANTIK VE PARA GERİ PLANDA"

Evlilikte maddiyata önem vermediğini söyleyen Ciğerci, "Benim için mantık ve para geri planda. İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim" dedi.

Sözlerini sürdüren Ciğerci, "Boşandıktan sonra kimse bana mesaj atmadı. Acaba beni beğenmiyorlar mı?" deyip kahkaha attı.

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt!

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt!

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
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Haber: Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine flaş yanıt! - Haberler Magazin
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