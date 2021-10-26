Şarkıcı Levent Dörter'in annesi hayatını kaybetti

ŞARKICI Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan 41 yaşındaki şarkıcı Dörter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bir tanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter, bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Magazin Haberleri