Şangay Takibi konusu ne? Shangay Takibi nerede çekildi? Şangay Takibi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Charles Martin'in yaptığı Şanghay Takibi filmi oyuncu kadrosundaki isimler dikkatleri çekiyor. Şangay Takibi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Çin yapımı olan film; aksiyon ve macera türünden. Peki, Şangay Takibi konusu ne? Shangay Takibi nerede çekildi? Şangay Takibi oyuncuları kimler?
Şangay Takibi filmi konusu ne, oyuncular kimler soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Charles Martin'in oturduğu film, aksiyon macera türünde bir yapımdır. Peki, Şangay Takibi konusu ne? Shangay Takibi nerede çekildi? Şangay Takibi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.
Hannah Quinliyan,
Lei Wu,
Simon Yam
Saat : 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür : Sinema (Aksiyon,Macera)
Oyuncular : Orlando Bloom,Leo Wu,Simon Yam
Yönetmen : Charles Martin