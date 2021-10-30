Şangay Takibi filmi konusu ne, oyuncular kimler soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Charles Martin'in oturduğu film, aksiyon macera türünde bir yapımdır. Peki, Şangay Takibi konusu ne? Shangay Takibi nerede çekildi? Şangay Takibi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ŞANGAY TAKİBİ KONUSU NE?

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.

ŞANGAY TAKİBİ OYUNCULARI

Orlando Bloom,

Hannah Quinliyan,

Lei Wu,

Simon Yam

ŞANGAY TAKİBİ KÜNYE

Saat : 20:00 - 22:00 (120 dakika)

Tür : Sinema (Aksiyon,Macera)

Oyuncular : Orlando Bloom,Leo Wu,Simon Yam

Yönetmen : Charles Martin

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