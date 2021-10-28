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Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da "Cumhuriyet" konserinde sahne aldı

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Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından cumhuriyetin 98. yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğu etkinlikler kapsamında Dörtyol ilçesinde konser etkinliği düzenlendi.

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından cumhuriyetin 98. yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğu etkinlikler kapsamında Dörtyol ilçesinde konser etkinliği düzenlendi.

Dörtyol semt pazarı alanında düzenlenen konserde sahneye çıkan Sanatçı Mehmet Erdem, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere söylediği şarkı ve türküler ile coşturdu. Erdem'in seslendirdiği eserlere hayranları da zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Sanatçı Mehmet Erdem'e çiçek takdim edildi. - HATAY

Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da Cumhuriyet konserinde sahne aldı

Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da Cumhuriyet konserinde sahne aldı

Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da Cumhuriyet konserinde sahne aldı

Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da Cumhuriyet konserinde sahne aldı

Sanatçı Mehmet Erdem, Dörtyol'da Cumhuriyet konserinde sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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