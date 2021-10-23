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Sahnede kendinden geçen Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Serdar Ortaç, şarkılarının yanı sıra dansıyla da adından söz ettirdi. Şarkıcı, bir ara kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadıktan sonra önünde diz çöküp kadının bacağını okşadı.

Geçtiğimiz günlerde hakkında "Öldü" diye haberler çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Sahne önce basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, çıkan ölüm haberler ini "Ölmedim, yaşıyorum" diyerek tiye aldı.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

Sahnede peş peşe şarkılarını okuyan Serdar Ortaç, dansçı kızlara da eşlik etti. Ortaç'ı dinlemeye giden İrem Derici de Ortaç'ın dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde Ortaç, kızıl saçlı dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, önünde diz çöktüğü genç kadının bacağını okşayarak şarkı söylemeye devam etti.

Sahnede kendinden geçen Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı

Sahnede kendinden geçen Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
SERPACO FRANK:Abaza. Ne yapsın adam. Abaza
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