Sahnede kendinden geçen Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı

Geçtiğimiz günlerde hakkında "Öldü" diye haberler çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Sahne önce basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, çıkan ölüm haberler ini "Ölmedim, yaşıyorum" diyerek tiye aldı.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

Sahnede peş peşe şarkılarını okuyan Serdar Ortaç, dansçı kızlara da eşlik etti. Ortaç'ı dinlemeye giden İrem Derici de Ortaç'ın dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde Ortaç, kızıl saçlı dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, önünde diz çöktüğü genç kadının bacağını okşayarak şarkı söylemeye devam etti.

Haberler.com - Magazin Haberleri