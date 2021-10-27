Sadakatsiz Kadir gerçek adı nedir? Sadakatsiz 'Kadir' Şafak Başkaya kimdir?

Sadakatsiz'Kadir' Şafak Başkaya kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerine katılan Kadir karakteri merak ediliyor. Kadir karakterine hayat veren ise Şafak Başkaya oluyor. Peki, Sadakatsiz Kadir kimdir? Şafak Başkaya kimdir? Şafak Başkaya kaç yaşında, nereli? Şafak Başkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ KADİR KİMDİR?

Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde diziye dahil olan Kadir karakteri dizide Derya ile yakın olmaya çalışan aslında Aras'ın peşinde olan isim. Kadir karakteri, daha önce Sefirin Kızı adlı yapımda da rol alan Şafak Başkaya'dır.

ŞAFAK BAŞKAYA KİMDİR?

Şafak Başkaya, 9 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yengeç burcu olan isim, 180 cm boyundadır. Maltepe Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Vatanım Sensin dizisinde Mestan Efe rolüyle konuk olan Şafak Başkaya, oyunculuğu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi, Kaybedenler Kulübü, Muhteşem Yüzyıl, Mahmut ile Meryem, Benim Adım Gültepe ve Anne gibi projelerde yer almıştır.

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