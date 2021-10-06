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Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

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Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek Lucca da yapılan bir partiye katıldı. Aralarında Tuba Ünsal, Yasemin Allen ve Ece Sükan'ın da yer aldığı parti ilginç görüntülere sahne oldu. Parti çıkışı alkollü olarak aracına binen Ece Sükan, polis çevirmesine takıldı. Alkollü araç kullanan Sükan'ın ehliyetine el konuldu. İşte detaylar...

Gece geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler mekan çıkışında soruları yanıtsız bıraktılar.

Oyuncu Tuba Ünsal mekandan ayrılan ilk isim oldu. Ünsal'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

Bir grup arkadaşıyla birlikte araca binen Yasemin Allen, ön koltukta oturan kız arkadaşının gazetecilere orta parmak işareti yapması sonrası büyük şok yaşadı.

Allen'ın arkadaşları, "Bizi çekmeyin. İstemiyoruz!" diyerek kamerayı itmeye çalıştı. Yapılanlar karşısında sessiz kalan Allen'ın bu hareketine ise bir anlam verilemedi.

Mekan çıkışlı alkollü olduğu gözlenen Ece Sükan, aracına doğru yöneldi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Sükan'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

Aracına bindikten sonra Etiler'de polis çevirmesine takılan Ece Sükan, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Sükan'ın bu davranışı sonrası ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.

İŞTE ECE SÜKAN'IN İLGİNÇ HALLERİ

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

Parti olaylı bitti! Ehliyetine el konuldu

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