Okan Kurt'un darp ettiği komşu sessizliğini bozdu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Okan Kurt'un kardeşine ait restoranın komşusuyla kavga ettiğini ve mekanda alıkonulduğunu söyledi. Polislerin olay yerine gelmesiyle mekanın önünde açıklama yapan Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E'nin, kendisini darp ettiğini söyledi. Ancak çıkan kamera görüntülerinde Kurt'un H.İ.E.'yi darp ettiği görüldü.

"YÜKSEK SESTEN RAHATSIZ OLUNCA BENİ MEKANA ÇAĞIRDILAR"

Ünlü isim ile kavga eden H.İ.E. ise Günaydın'a yaptığı açıklamada yaşanan sorunu anlattı. Olayın içini anlatan H.İ.E., şunları söyledi: "Kavgadan bir gün önce Hirahan'da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım dedi."

"KURT'U UYARINCA EL KOL HAREKETİ YAPMAYA BAŞLADI"

"Üçümüz masaya oturduk. Müzikten müşterilerimizin rahatsız olduğunu, yaptıklarının aramızdaki sözleşmeye uygun olmadığını kibar dille açıkladım, bu tip organizasyonları müsaade etmeyeceğimizi söyledim. Kurt bunun üzerine 'Buranın kirasını ödüyorum, bana müsaade etmeyene ben neler yaparım' diyerek el kol hareketleri yapmaya başladı. Annesi de lafa karıştı. Annesine 'Siz karışmayın' dedim."

"BENİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ, KIZA DA YUMRUK ATTI"

"Okan o sırada beni itip yere düşürdü. Araya giren kasiyer kıza da yumruk attı. Bir süre sonra polisler geldi. Polislere büyümesin diye bir olay olmadığını söyledim. Ama Akalın ve Kurt'un resmen bize attığı iftiraları görünce şoke oldum."

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