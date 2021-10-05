Okan Bayülgen'den sonra Seda Sayan'dan da tepki geldi: TikTok çöplük

Seda Sayan, Exxen'de yayınlanan Enis Arıkan'ın şov programına konuk oldu.

Şarkıcı, "Yapılan yorumları umursuyor musunuz?" sorusuna, "Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, 'Beni konuşun' bile diyorum" dedi.

Genç neslin kendisini çok sevmesine ise Sayan, "Sanıyorum çok caps'lerim olmasından dolayı... Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor. Adaletli olmaya özen gösteriyorum. Hem anneler hem de çocukları takip ediyor. Kaç jenerasyonu bir arada tutuyorum. 27 sene canlı yayın yaptım. Kaç kuşak büyütmüşüm" diye konuştu.

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