Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç biyografisi!

27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı. Ekranların sevilen yüzü Oğuzhan Koç O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturuyor. Oyuncu ve müzisyen olan Oğuzhan Koç'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç mesleği nedir? Oğuzhan Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

1985 doğumlu olan Oğuzhan Koç, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır ve bekardır. Fenerbahçe taraftarıdır. Oğuzhan Koç 1.70 metre boyunda, 62 kilo ve boğa burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @oguzhankoctv, Twitter'da @oguzhankoc, Youtube'da @oguzhankoc kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur dünyaya geldi. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi almak isteyen Oğuzhan Koç, Ali Cengiz Çelenk Korosu'nun sınavlarına girdi ve kazandı. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde bir süre okudu. Daha sonra okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 31 Aralık 2009 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol aldı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.

TV 8'deki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu.

2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayınlandı.

Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.

En son çıkardığı single'ı olan "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturmuştur. Klipte Oğuzhan Koç'a "Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek" eşlik etmiştir. 7 Nisan 2017'de dijital platformlarda yayınlanmış ve ilk yayınlandığı gün youtube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeyi geçerek rekor kırmıştır.

2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile başladıkları TV8'de yayınlanan 3 Adam isimli gece şovu sunuyordu final yaptı. 7 Temmuz 2017'de vizyona giren Doru isimli animasyon filmin seslendirme kadrosunda ünlü isimlerle birliktedir.

27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİ

Sinema

2009 Neşeli Hayat Timur Yardımcı Oyuncu

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Oğuzhan Yardımcı Oyuncu

2017 Yol Arkadaşım Onur Başrol

2018 Yol Arkadaşım 2 Onur Başrol

Diziler

2015 Bana Baba Dedi Kaan Başrol

2018 Jet Sosyete Kendisi Konuk Oyuncu (8. bölüm)

Programlar

2013-2017 3 Adam Sunucu

2014-2015 O Ses Çocuklar Jüri

Tiyatro

2008-2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar Oğuzhan Yardımcı Oyuncu

DİSKOGRAFİ

Albümler

2013 Ben Hala Rüyada

2020 Ev

Single'lar

2015 Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)

2016 Bulutlara Esir Olduk

2017 Küsme Aşka

2017 Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)

2018 Beni İyi Sanıyorlar

2018 Takdir-i İlahi

2019 Sükut-u Hayal

2020 Kendime Sardım

2020 Heyecandan

2020 Küskün

2021 Hepsi Geçiyor

2021 Bence de Zor

Film müzikleri

2006 S/he Berlin (Kısa Film)

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema filmi) - Söz & Beste

2016 Küçük Esnaf (Sinema filmi) - Söz & Beste

2017 Yol Arkadaşım (Sinema filmi)

2018 Yol Arkadaşım 2 (Sinema filmi)

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