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Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Magazin
Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

GAZİANTEP'te, dünyada tek olduğu belirtilen plak, gramofon, pikap ve radyoların bulunduğu kafenin açılış yıl dönümü etkinliğine katılan, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen sevenleriyle bir araya geldi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, dünyada tek olduğu belirtilen plak, gramofon, pikap ve radyoların bulunduğu kafenin açılış yıl dönümü etkinliğine katılan, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen sevenleriyle bir araya geldi. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep'te çekileceğini söyledi.

Kafenin açılış yıl dönümü etkinliği, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in katılımıyla yapıldı. Birçok nostaljik ürünün sergilendiği kafeye gelenler, Alço ve Göğen ile hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep'te çekileceğini belirterek, "Şu anda iki sinema filmi için anlaşma imzaladım. Bu sinema filmlerinden biri de Gaziantep'te çekilecek. Güzel bir proje. En kısa zamanda Gaziantep'te hep birlikte olacağımızı umuyorum. Yapımcımız, yönetmenimiz de Gaziantep'e geldiğinde filmimizin tanıtımı da yapılacak. Gaziantep'i kısa zamanda güzel bir sürpriz bekliyor, diyebiliriz. Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehir. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nü çok seviyoruz ve seyrediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'e ikinci defa geldiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu söyleyen Coşkun Göğen ise "Sıcak bir memleket olan Antalya'dan yine sıcak bir şehir olan Gaziantep'e geldim. Çok mutluyum. Bu şehrin insanları gayet sıcak. Benim bu şehre ikinci gelişim oldu. Gaziantep'in insanları çok girişken ve heyecanlı. Muhabbet edebiliyoruz. Eskilerden bahsedebiliyoruz bu şehirde. İyi ki geldim, diyorum. Bu mekanı da herkesin görmesini isterim. Nostaljinin tam olarak yaşanacağı bir mekan burası" dedi.


Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

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