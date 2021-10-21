Nişantaşı'nda sarmaş dolaş yakalandılar! İlk tepkisi şoke etti

Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Torun'un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Bilginer'in elini tutmaya çalıştığı görüldü.

Bir müddet birlikte yürüyen ikili, bu sırada basın mensuplarının kadrajına girdiklerini anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

"BİZİ YAKMAYIN ABİ!"

Yol üzerinde vedalaştığı kız arkadaşına sıkı sıkıya sarılıp öpücük yağmuruna tutan oyuncu, bu sırada görüntülendiklerini fark edince "Aman abi bizi yakmayın. Magazine düşürsek oradan tüm haberler e çıkarız" diye konuştu.

Panikleyen ikili ardından yine yollarına birlikte devam edip gözden kayboldu.

İŞTE O KARELER...

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu İnan Ulaş Torun, 1 Ocak 1982'de doğdu. 2005 yılında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanındı. Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynadı. Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde rol aldı.

2012 ve 2013 yıllarında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan oyuncu, Ocak 2014'te TRT1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynadı.

İNAN ULAŞ TORUN'UN EŞİ KİMDİR?

Oyuncu, 2017 yılında Algı Eke ile evlendi ancak evlilikleri 2019 yılında sonlandı.