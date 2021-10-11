Neslihan Atagül'den iddialı pozlar! Derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı

Sefirin Kızı dizisiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor. Eşi Kadir Doğulu ile yurt dışına çıkan başarılı oyuncu, son olarak Dubai'ye uçuşu öncesinde paylaştığı yatak pozlarıyla çok sayıda beğeni almıştı.

CESUR POZLAR

Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katılan Atagül, bu geceden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Beyaz derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar veren güzel oyuncu, bir milyonun üzerinde beğeni alırken takipçileri ise alevli emojilerle yorum yaptı.

DÖRT GÜN DUBAİ'DE KALACAK

Dün sabah saatlerinde eşi Kadir Doğulu ile Dubai'ye giden 29 yaşındaki oyuncu, dört gün kalacağı şehirde hem iş görüşmelerini gerçekleştirecek hem de tatil yapacak.

Haberler.com - Magazin Haberleri