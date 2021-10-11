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Mustafa Kut olayında sarsıcı bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheli itirafta bulundu, stüdyo buz kesti

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Mustafa Kut'u sırtından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ersin Çetinkaya, Müge Anlı'ya canlı yayında itirafta bulunacağını açıkladı. Asıl katilin, kendisini cinayetle suçlayan Sezer Kaya olduğunu iddia eden Çetinkaya, "Mustafa Kut'u öldüren bu şahıstır. Suçu benim üzerime attı. Bana, 'Çok pişmanım, çok pişmanım... Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" diyerek stüdyoda buz kesti. Mustafa Kut'un acılı eşi duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Balıkesir Havran'a bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde, tarlasına bir kilometre mesafede sırtından vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Mustafa Kut'un ölümüne ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken talihsiz adamın ailesi, cinayeti mercek altına alan Müge Anlı'ya şüpheli olarak gördükleri üç ismi saydı. Öldürülen çiftçinin eşine saplantılı mektuplar yazan Ramazan Şahin, Mustafa Kut'un yıllardır küs olduğu kuzeni Necati Kır ve tarlasını sulamak için kullandığı su borusu yüzünden tehdit aldığı iddia edilen Gültekin Gümüş, ailenin şüphelendiği isimlerdi.

Müge Anlı'nın mercek altına aldığı cinayette, öldürülen çiftçinin eşi Dürdane Kut ile aşk yaşadığı iddia edilen Ersin Çetinkaya, canlı yayında bir itirafta bulunacağını açıkladı. Müge Anlı'nın söz vermesi üzerine konuşan Çetinkaya, "Sezer Kaya, beni öldürmekle suçluyor. Suçu benim üzerime atmaya çalışıyor ama asıl katil kendisidir. Daha önce bir başka şahsın oğluna iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldu. Cezaevine girince bu çocuk çok keyifliydi. Neredeyse zil takıp oynayacaktı. Çıktıktan sonra deliye döndü. Bundan bir hafta sonra birlikteydik. Devamlı alkol ve yasaklı madde aldı. 'Çok pişmanım, çok pişmanım... Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" diyerek herkesi şoke etti.

Mustafa Kut olayında sarsıcı bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheli itirafta bulundu, stüdyo buz kesti

Duydukları sonrası oradan ayrıldığını de belirten Ersin Çetinkaya, "Ben de oradan ayrıldım. Zaten bu lafı ettikten sonra alkol ve yasaklı maddenin etkisiyle yığılıp kaldı. İki gün sonra beni gördü. Bana, 'O gün kafam çok güzeldi. Saçmalamadım mı? Bir şeyler konuştum mu' dedi. Mustafa Kut'u öldüren bu şahıstır. Suçu benim üzerime attı. Katil kendisidir. Tüm Türkiye'nin huzurunda söylüyorum" dedi.

Hakkındaki iddialar sonrası canlı yayına bağlanan Sezer Kaya, "Ben ne zaman sana böyle bir şey söyledim. Neden bunca zaman söylemedin? Kendini kurtarmak için çabalıyorsun. Madem ben sana iftira atıyorum o zaman neden herkes seninle ilgili anlattıklarımı doğruladı?" sözleriyle kendisini savundu.

Mustafa Kut olayında sarsıcı bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheli itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
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Haber: Mustafa Kut olayında sarsıcı bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheli itirafta bulundu, stüdyo buz kesti - Haberler Magazin
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