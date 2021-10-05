Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti - Haberler Magazin
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Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden girmeyi başaran son isim Rabia oldu.Şef Mehmet Yalçınkaya, daha önce ana kadroya girememesi halinde kendi restoranında iş teklif ettiği Rabia ile sözleşmesini feshetti. Rabia'nın ana kadroya girdiği için kendi restoranında çalıştıramayacağını söyleyen Yalçınkaya, "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz" dedi.

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye, dün akşam kaptanlık oyununun oynandığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı Rabia ile şef Mehmet Yalçınkaya'nın diyaloğu ise herkesi güldürdü.

İŞ TEKLİF ETMİŞTİ

Ana kadroya girmek için haftalarca mücadele eden Rabia'nın azmin gören Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacıya "Eğer ana kadroya giremezsen benim restoranımda çalışabilirsin" diyerek iş teklifinde bulunmuştu. Yalçınkaya, Rabia'nın ana kadroya girmesiyle iş teklifini geri çekti.

Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti

"SÖZLEŞMEYİ FESHEDİYORUZ"

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Rabia ile konuşan Yalçınkaya, "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz. 'Masterchef ana kadrosuna giremezsen seninle çalışacağım' demiştim. Tabi ki birlikte çalışmaktan büyük keyif alırdım ama ana kadroya girdin ve bendeki yükümlülük kalktı. Artık sendeki yükümlülük başladı. Ana kadroya girdiğine göre amacın şampiyon olmak olmalı" dedi.

Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti

Hedefini başardığını söyleyen Rabia ise "Ana kadroya son girdim hedefim de buradan son çıkmak. Çok sevdiğim insanların yanına geldim, bunun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti
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Ecem Altan
Ecem Altan
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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
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Haber: Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya kendi restoranında iş vermekten vazgeçti - Haberler Magazin
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