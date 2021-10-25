Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum şarkı sözleri! Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum dinle! Helal Etmiyorum şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Meg & Kimbureyhan 'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Helal Etmiyorum şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum şarkı sözleri! Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum dinle! Helal Etmiyorum şarkı sözü! İşte detaylar...
Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Helal Etmiyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Meg & Kimbureyhan'ın Helal Etmiyorum şarkısının sözleri...
Umutlarım sende kaldı lan ,Sensizlik boğdu beni bak
Zaten 4/4'lük hayatım yok,sende yapma bari ne olur dur
Okadar şeyden sonra beni, asla bırakıp gidemessin Sen
Gözlerimin içine bakıpta,sevmedin diyemesin bana
***
Herşeyden bıktım lan,herşeyden nefret ediyorum
Hiç yaşamak istemez mi insan ? Cok geliyor isteyemiyorum
Yakılan her resminde,yavaş yavaş üşüyorum ben
Yanımda yoksun ya.. sayende Ölüyorum.
***
Söndürmüyorsun, Giderken yaktığın ateşleri
Öldür diyorsun, içinde ne varsa
Hayat öğretmiyor mu? Kim haklı kim haksız
Helal etmiyorum, Hakkımı sana. (2x)
***
gel gökyüzüm ol..mutlu bitmedi hiçbir sonum
o kadar da önemli değil öldüğünde hiç bir konum
tamam kabul belli değildi sağ solum
söyle kim sevdi bu kadar telef olup
***
yüreğimde ateşler sönmüş bilmem nasıl anlatıym
gözünün bi tek damlasıym her zerrene razıyım
elim artık gitmiyor anla..ne ekmek nede su
kim bunun suçlusu bensiz de mutlusun
- Söz & Müzik: Ayaz Erdoğan (Too Publishing)
- Prodüktör: Cem Başaran Aksan - Enes Yıldırım
- Düzenleme: Uğur Balcı (Too Production)
- Yönetmen: Umut Kumral Devecioğlu
- Mix & Mastering: Buğra Kunt
- Yapım: Too Production