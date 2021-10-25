Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum şarkı sözleri! Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum dinle! Helal Etmiyorum şarkı sözü!

Meg & Kimbureyhan - Helal Etmiyorum şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Helal Etmiyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Meg & Kimbureyhan'ın Helal Etmiyorum şarkısının sözleri...

MEG & KİMBUREYHAN - HELAL ETMİYORUM SÖZLERİ

Umutlarım sende kaldı lan ,Sensizlik boğdu beni bak

Zaten 4/4'lük hayatım yok,sende yapma bari ne olur dur

Okadar şeyden sonra beni, asla bırakıp gidemessin Sen

Gözlerimin içine bakıpta,sevmedin diyemesin bana

***

Herşeyden bıktım lan,herşeyden nefret ediyorum

Hiç yaşamak istemez mi insan ? Cok geliyor isteyemiyorum

Yakılan her resminde,yavaş yavaş üşüyorum ben

Yanımda yoksun ya.. sayende Ölüyorum.

***

Söndürmüyorsun, Giderken yaktığın ateşleri

Öldür diyorsun, içinde ne varsa

Hayat öğretmiyor mu? Kim haklı kim haksız

Helal etmiyorum, Hakkımı sana. (2x)

***

gel gökyüzüm ol..mutlu bitmedi hiçbir sonum

o kadar da önemli değil öldüğünde hiç bir konum

tamam kabul belli değildi sağ solum

söyle kim sevdi bu kadar telef olup

***

yüreğimde ateşler sönmüş bilmem nasıl anlatıym

gözünün bi tek damlasıym her zerrene razıyım

elim artık gitmiyor anla..ne ekmek nede su

kim bunun suçlusu bensiz de mutlusun

MEG & KİMBUREYHAN - HELAL ETMİYORUM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Söz & Müzik: Ayaz Erdoğan (Too Publishing)

Prodüktör: Cem Başaran Aksan - Enes Yıldırım

Düzenleme: Uğur Balcı (Too Production)

Yönetmen: Umut Kumral Devecioğlu

Mix & Mastering: Buğra Kunt

Yapım: Too Production

MEG & KİMBUREYHAN - HELAL ETMİYORUM DİNLE!

Haberler.com - Gündem