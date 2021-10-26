Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Şennur karakteri dikkat çekti. Esat'ın annesi olan Şennur, Gülben ile gelin bohçası hazırlar. Masumlar Apartmanı Şennur gerçek adı nedir? Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI ŞENNUR KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Şennur karakterine Tülay Bursa hayat veriyor.

TÜLAY BURSA KİMDİR?

Tülay Bursa, 1958 tarihinde dünyaya geldi. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ni bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kadrosuna girdi.

TRT Çocuk Saati'nin bazı bölümlerini Tarık Ünlüoğlu ile beraber sundu. Seyirlik tiyatro oyunlarının yanı sıra, müzikal yapımlarda da rol alan sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Tülay Bursa, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

Levent Ülgen'in eski eşi olan sanatçı, Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır. Son olarak 2015 yılından beri TRT1'de yayınlanmaya başlanan Baba Candır adlı dizide Nermin karakterini canlandırmıştır.

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