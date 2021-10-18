MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı oldukça merak ediliyor.

2 ÇOCUĞU VAR

Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, 2019 yılında boşanmıştı. Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

OĞLU TİYATROCU

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.

Haberler.com - Magazin Haberleri