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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı

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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğu ilk kez ortaya çıktı. Özel yaşamıyla gündeme gelen Sivrioğlu'nun Avustralya'da yaşayan oğlu tiyatroyla ilgileniyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı oldukça merak ediliyor.

Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, 2019 yılında boşanmıştı. Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.

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Haber: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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