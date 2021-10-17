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Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı

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Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı

Yapımcılığını Nilay Gürsoy'un üstlendiği, yönetmenliğini Nilay İslamoğlu'nun yaptığı, başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı romantik komedi Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı. 3 Nilay'ı bir araya getiren film beklenmedik bir anda yolları kesişen Nehir ile Kaan'ın heyecan ve romantizm dolu hikayesini anlatıyor.

Pandemi sonrası sinema dünyası yavaş yavaş hareketlenirken seyircileri salonlara çekecek yeni filmler setlere çıkmaya başladı. Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı romantik komedi Masal'ın da 4 hafta sürecek çekimleri Kıbrıs'ta start verdi. Yapımını Nilay Gürsoy'un üstlendiği, Nilay İslamoğlu'nun yönettiği Masal, heyecanlı bir aşk hikayesini kadın dokunuşlarıyla anlatıyor.

Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz dışında Hakan Meriçliler, Gözde Çığacı, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli oyuncularıyla göz dolduran Masal iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de iki yakın arkadaşı canlandıran Nilay Deniz ve Gözde Çığacı'nın uyumu ise şimdiden sete renk katmaya başladı.

Filmin hikayesi Nilay Deniz'in oynadığı Nehir'in babasının Kıbrıs'taki otelinde başlıyor. Gastronomi okuduktan sonra otelin restoranını çok iyi bir noktaya getiren Nehir, Tarık Uğur Özenbaş'ın canlandırdığı genel müdür Orçun'un üçkağıtları nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşır, zor durumda kalır. O sırada Ekin Mert Daymaz'ın hayat verdiği Kaan'la karşılaşınca dünyası değişir.

Kıbrıs'ın en güzel otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino'da çekilen Masal sadece eğlenceli konusuyla değil, renkli ve etkileyici görüntüleriyle de seyirciyi film süresince koltuğa yapıştıracak. Masal pandemi döneminde özlemi çekilen sinema keyfini izleyicilere yaşatmaya hazırlanıyor.

Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı

Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı

Masal'ın çekimleri Kıbrıs'ta başladı

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