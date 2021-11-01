Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı

Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi! Baksanıza, markasının ilk harfi bile "insan yaşattığını yaşar"la başlıyor!

Snob Magazin - Magazin Haberleri İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Haberi Kaydet