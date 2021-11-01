Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı
Hadise, ekim ayında çıkardığı markası 'Kert' ile moda dünyasına adım atmıştı. Stiliyle birçok kişiye ilham kaynağı olan pop yıldızının markası için seçtiği isim ilgimi çekmişti. 'Kert' ne anlama geliyor diye düşünürken, öğrendim ki bu kelimenin altında gizli mesajlar varmış!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 'K', karma içinmiş; "insan yaşattığını yaşar". 'E', enerji manasındaymış... 'R', real, yani olduğun gibi olmak, sahicilik anlamına geliyormuş. 'T' ise timeless, yani zamansızlık demek oluyormuş.
Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi! Baksanıza, markasının ilk harfi bile "insan yaşattığını yaşar"la başlıyor!