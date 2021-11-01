Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı

Hadise, ekim ayında çıkardığı markası 'Kert' ile moda dünyasına adım atmıştı. Stiliyle birçok kişiye ilham kaynağı olan pop yıldızının markası için seçtiği isim ilgimi çekmişti. 'Kert' ne anlama geliyor diye düşünürken, öğrendim ki bu kelimenin altında gizli mesajlar varmış!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 'K', karma içinmiş; "insan yaşattığını yaşar". 'E', enerji manasındaymış... 'R', real, yani olduğun gibi olmak, sahicilik anlamına geliyormuş. 'T' ise timeless, yani zamansızlık demek oluyormuş.

Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi! Baksanıza, markasının ilk harfi bile "insan yaşattığını yaşar"la başlıyor!

Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı

Markasındaki gizli şifrelerin sırrı ortaya çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı

İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title