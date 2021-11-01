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Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini Sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent duyurdu. Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Kuzey Güney'in Handan annesi Semra Dinçer hayatını kaybetti

Kuzey Güney'in Handan annesi Semra Dinçer hayatını kaybetti
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