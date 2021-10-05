Kurtlar Vadisi'nin iki oyuncusu karşı karşıya! Teşkilat dizisinde izleyiciyi mest eden racon sahnesi - Haberler Magazin
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Kurtlar Vadisi'nin iki oyuncusu karşı karşıya! Teşkilat dizisinde izleyiciyi mest eden racon sahnesi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümüne bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde boy gösteren Gürkan Uygun ve Hakan Boyav arasındaki diyalog damga vurdu. Bu sahneyi izleyenler "Tüyler diken diken" şeklinde yorumlar yaptı.

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile Kara karakterine hayat veren Hakan Boyav, TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta boy göstermeye başladı.

Dizinin son yayınlanan bölümünde karşı karşıya gelen ikili arasında efsane bir diyalog gerçekleşti. Bu sahneyi izleyenler Kurtlar Vadisi'ne atıfta bulunarak "Kurtlar Vadisi'nden sonra ilk kez böyle zevk aldığım bir sahne izledim. Tüyler diken" şeklinde yorumlar yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin iki oyuncusu karşı karşıya! Teşkilat dizisinde izleyiciyi mest eden racon sahnesi
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Kurtlar Vadisi'nin iki oyuncusu karşı karşıya! Teşkilat dizisinde izleyiciyi mest eden racon sahnesi - Haberler Magazin
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