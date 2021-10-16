Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in arası açıldı! İşte nedeni

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ile Kerem Bürsin arasında 'kardeş' krizi patlak verdiği öne sürüldü.

Kardeşinin eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la görüşmeye devam eden ve sosyal medyada takibi sürdüren abla Gamze Erçel, Kerem Bürsin'i kızdırdı.

MESAFA KOYDU

Uçankuş'ta yer alan habere göre; yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin ablasıyla arasına mesafe koymaya başladığı ve artık bir araya gelmemeye özen gösterdiği de konuşulanlar arasında.

Hande Erçel'in de sevgilisine, "İnsanların ilişkilerine karışamam. Benim için önemli olan sensin. Kim kiminle görüşüyorsa görüşsün" dediği öğrenildi.

SEVGİLİSİNDEN AYRI KALACAK

Öte yandan; Kerem Bürsin, ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yaparken İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı.

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak.

Etkinliğe davet edilen Bürsin, ABD planını başka zamana erteledi. Hande Erçel'in kısa süre olsa da sevgilisinden uzak kalacağı öğrenildi.