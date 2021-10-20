Kavgaya karışan Okan Kurt'tan flaş açıklama

Ghalia'nın yöneticilerinin "15 aydır kirasını ödemiyor" iddiası üzerine Okan Kurt konuya açıklık getirdi. Demet Akalın ve kızı Hira'yla birlikte tatilde olduğu Paris'ten Medyatava'ya konuşan Okan Kurt, Kavga görüntüleri ve kira iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"ANNEME KÜFÜR ETTİ"

"O gece bizim mekanda düğün yemeği vardı. Söylendiği gibi müzik yüksek değildi. Ben de o gün Galatasaray maçını izlemişim, yorgunum eve gideceğim... Görüntülerde göründüğü gibi biz tartışmaya başlayınca annem geldi ve "Oğlum ne yapıyorsunuz sakin olun" dedi... Anneme dirsek atıp, küfredince olaylar başladı zaten.

"ELİNDE MUŞTA VARDI"

Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak o bölgede, sokakta racon kesmeye kalkan insanlar. Gelenlerin birinin elinde muşta vardı, kavgaya hazırlıklı gelmiş adamlar. Aynı kapıdan girilen iki farklı mekan burası, bizimki popüler bir yere dönüştü.

"BÜTÜN KİRALARI ÖDEDİM"

Benim 15 aydır kira ödemediğimi söylüyorlar. Şu an Demet ve Hira'yla birlikte Paris'teyiz, tatile geldik bir kaç gün. Babama söyleyip dekontların hepsini size göndereceğim. Pandemi döneminde bile bütün kiralarını tıkır tıkır ödedim. Asıl onlar nereye ne kadar kira ödüyorlarmış bir ona bakın bakalım... Bir onu araştırın kira ödüyorlar mı ödemiyorlar mı?..