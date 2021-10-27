İzzet Yıldızhan'dan tartışma yaratan sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan İzzet Yıldızhan çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan ünlü türkücü, kızlarına verdiği değeri anlatırken onların eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu ve flört etmelerine asla müsaade etmeyeceğini ifade etti.

"ONLARIN EŞ SEÇME ŞANSI YOK"

Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini söyleyerek bunu yanlış bulan Yıldızhan şunları söyledi:

"Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var.

"FLÖRT EDİLMEMELİ ÇÜNKÜ GENÇLİK HATA YAPIYOR"

Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle. Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! Karşıyım böyle bir şeye... Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti. Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Kendi hayatlarından 'Ben bunu yaşayamadım da, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın' Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık çocuklara kötülük yapıyorsunuz."

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