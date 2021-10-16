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İşte Berrak Tüzünataç'ın 8 yaş küçük sevgilisi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan oyuncu Berrak Tüzünataç, yeni bir aşka yelken açtı. İşte güzel oyuncunun kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi...

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisinden 8 yaş küçük yapımcı Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.

BİRLİKTE TATİL YAPIYORLAR

Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etti.

Rafael Cemo Çetin, "Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor" yorumunu yaptı. Tüzünataç, sevgilisine kalp emojisiyle yanıt verdi.

"AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı.

Berrak Tüzünataç daha önce Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi isimlerle birlikte olmuştu.

İşte Berrak Tüzünataç'ın 8 yaş küçük sevgilisi

İşte Berrak Tüzünataç'ın 8 yaş küçük sevgilisi

İşte Berrak Tüzünataç'ın 8 yaş küçük sevgilisi

İşte Berrak Tüzünataç'ın 8 yaş küçük sevgilisi
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