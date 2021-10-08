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İlk kez konuştu! Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, videosunu kaldırtan Ali Sunal'ı topa tuttu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İlk kez konuştu! Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, videosunu kaldırtan Ali Sunal'ı topa tuttu

Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Burak Codur'un sorularını yanıtladı. Şöhreti nasıl yakaladığından bahseden Tuncer, Ali Sunal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında program yapan yazar Burak Codur'un bu haftaki konuğu tiplemeleriyle tanınan ve sonrasında Survivor'a katılan komedyen İsmail Baki Tuncer oldu.

Stüdyodaki taklitleriyle gülme krizine sokan İsmail Baki Tuncer, Kemal Sunal taklidinden dolayı Ali Sunal'la yaşadığı sorunu anlattı. Sunal'ı aradığını ancak telefonunu açmadığını söyleyen Baki, "Benim taklit videomu kaldırıp büyük banka reklamında oynadı. Onu samimi bulmuyorum" diyerek sitem etti.

İsmail Baki Tuncer, Burak Codur'un "Hangi tiplemen sanat hayatında tanınmadan öncü oldu?", "Onlarca insanın ses tonunu nasıl çıkartabiliyorsun?", "Komedyenlik senin için ne ifade ediyor?" ve "Yeni projeler var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: İlk kez konuştu! Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, videosunu kaldırtan Ali Sunal'ı topa tuttu - Haberler Magazin
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