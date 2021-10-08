İlk kez konuştu! Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, videosunu kaldırtan Ali Sunal'ı topa tuttu

Haberler.com'un YouTube kanalında program yapan yazar Burak Codur'un bu haftaki konuğu tiplemeleriyle tanınan ve sonrasında Survivor'a katılan komedyen İsmail Baki Tuncer oldu.

Stüdyodaki taklitleriyle gülme krizine sokan İsmail Baki Tuncer, Kemal Sunal taklidinden dolayı Ali Sunal'la yaşadığı sorunu anlattı. Sunal'ı aradığını ancak telefonunu açmadığını söyleyen Baki, "Benim taklit videomu kaldırıp büyük banka reklamında oynadı. Onu samimi bulmuyorum" diyerek sitem etti.

İsmail Baki Tuncer, Burak Codur'un "Hangi tiplemen sanat hayatında tanınmadan öncü oldu?", "Onlarca insanın ses tonunu nasıl çıkartabiliyorsun?", "Komedyenlik senin için ne ifade ediyor?" ve "Yeni projeler var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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