İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu: İhanet yok, fotoğraflar eski - Haberler Magazin
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İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu: İhanet yok, fotoğraflar eski

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu: İhanet yok, fotoğraflar eski

4 ay önce evlendiği oyuncu Burak Sergen'i hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde aldattığı iddia edilen Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu. Özer Kocer ile basına sızan fotoğraflarının eski olduğunu söyleyen Ünsal, "Hastayken aldatma söz konusu bile değil" dedi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Hatta Ünsal ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

"ALDATMA YOK, FOTOĞRAFLAR ESKİ"

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Nihan Ünsal, Magazin D haber müdürü Asiye Acar'a özel olarak yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söyledi. Ünsal, açıklamasında "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu: İhanet yok, fotoğraflar eski - Haberler Magazin
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