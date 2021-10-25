İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi
Ünlü oyuncu İclal Aydın ve başarılı yönetmen Kemal Başbuğ'un 19 yaşındaki kızları Zeynep Lal Başbuğ, büyüdü. 2015 senesinde boşanan çiftin kızına sosyal medyada övgü yağdı. İşte detaylar...
AYDIN (Snob Magazin) - Ünlü oyuncu İclal Aydın, 2002 yılında evlenip, 2015 senesinde boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü. 19 yaşında olan Zeynep Lal Başbuğ, güzelliğiyle damga vurdu. Çocukken annesiyle çıktığı AVM turlarında objektiflere takılan Zeynep Lal Başbuğ'a yorum yağdı.
Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ kızıyla karesini Instagram'dan yayınladı. Yönetmene bazı takipçileri ise, "Kızınız çok güzel olmuş" ve "Aynı annesine benziyor onun gibi güzel" yorumunda bulundu.