Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim
Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında konuştu. Avşar, "Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim"dedi. işte detaylar...
Kardeşleriyle "Üşütükler" adlı bir whatsapp grubu kurduklarını anlatan Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'ın Dayı Şovu izlerken neler yazdığını da açıkladı. Dayı Şov geçtiğimiz hafta Okan Bayülgen'i bu hafta ise Hülya Avşar'ı konuk etti. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, Dayı'ya "Bekar mısın" diye sordu. Bekarım yanıtını alaınca espriyi patlatan Hülya Avşar, "Ben de bekarım, hayatımda kimse yok" dedi.
Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" dedi.