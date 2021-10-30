Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden ayrıldı - Haberler Magazin
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Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden ayrıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen'in sahnesinde ilginç bir olay yaşandı. Şinanay şarkısında eşlik etmeleri için seyircilere mikrofon uzatan Gülşen, Galatasaray'a küfür edilince adeta donup kaldı.

Sahne kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam verdiği konserde zor anlar yaşadı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, Şinanay şarkısını seslendirirken seyircilerin tepkisiler neye uğradığını şaşırdı.

SAHNEDEN UZAKLAŞTI

Şinanay şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen şarkıcı, eliyle ağzını kapattı. Durum karşısında herhangi bir şey söylemeyen şarkıcı, gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı.

Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden uzaklaştı

MAÇ SONRASI ŞİNANAY ŞARKISI ÇALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı ekibin 2-1 galip ayrılmasının ardından sahada Şinanay şarkısı çalınmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden ayrıldı

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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