Güliz Ayla ile Ege Çubukçu ayrıldı. Çubukçu'nun o isimle yakınlaştığı iddia edildi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Rapçi Ege Çubukçu, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Güliz Ayla ile ayrıldığı iddia edildi. 2019 yılında 'Mıknatıs' isimli parçasına düet yapan ikili, dudak dudağa görüntülenmişti. Evlenecekleri iddia edilen ikilinin ayrıldığı ise şaşırttı.

Hayranları tarafından çok sevilen ikilinin, ayrılık sebebi ise öğrenilemedi. Ege Çubukçu'nun Burak Deniz'den ayrılan Didem Soydan da yakınlaştığı iddia edildi. Ünlü model Didem Soydan'ın Çubukçu'nun son klibinde de oynadığı iddia edildi.