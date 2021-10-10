Gözde Türker, makyajsız haliyle takipçilerini mest etti
'Kardeşlerim' dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, karavandan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gözde Türker makyajsız haliyle takipçilerinden tam not aldı.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sevgilisi Anıl Güler ile kısa süre önce nişanlandığını duyuran Gözde Türker son olarak karavan pozuyla gündeme geldi. Sette beklerken cesaretini konuşturan Türker makyajsız halini paylaştı.
Sette karavanda dinlenirken makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Türker hayranlarından tam not aldı.
Türker, uzun süredir birlikte olduğu Anıl Güler ile yaz aylarında dünya evine girmişti.