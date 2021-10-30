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Görenler tanıyamıyor! İşte Ebru Gündeş'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Görenler tanıyamıyor! İşte Ebru Gündeş'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski hali sosyal medyada gündem oldu. Gündeş'in yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı.

ESTETİK YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor. Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.

İşte o fotoğraflar:

Görenler tanıyamıyor! İşte Ebru Gündeş'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Görenler tanıyamıyor! İşte Ebru Gündeş'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Görenler tanıyamıyor! İşte Ebru Gündeş'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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