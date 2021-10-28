Gökmen Karadağ kimdir? sorusu son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Gökmen Karadağ ile ilgili internette en çok "Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Gökmen Karadağ ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

GÖKMEN KARADAĞ KİMDİR?

İletişim ve medya üzerine çalışıyor, yazıyor, eğitim danışmanlık ve koçluk hizmeti veriyor. Farklı alanlardaki eğitim ve tecrübelerinden geliştirdiği sentez, sunduğu hizmetlerin ayırt edici yanını oluşturuyor. Mühendislik kökenli bir iletişimci ve eğitimci olmanın farkıyla yabancı kaynakları da titizlikle tarayarak eğitimlerini zengin bir içerik ve vaka analizleriyle donatıyor.

Kariyerine mühendis olarak başladı. Türkiye'de Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından desteklenen bazı projelerin mali ve mühendislik denetimini yaptı. Türkiye'nin ana endüstriyel kuruluşlarının Ar-Ge uygulamalarını ve potansiyellerini araştırdı. Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe MIS projelerinde çalıştı.

Mühendislik kariyerine paralel olarak ilgilendiği alanlar onu iletişim sektörüne çekti. HBB, Star, Kanal 6, Kanal D, brt ve tv8'de muhabirlikten, program sunuculuğuna kadar her aşamada çalıştı. En çok bilinen işi tv8'de yaptığı Haber aktif ve 8.Gün programları oldu. tv8'de Danışma ve İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

2000 yılından beri bireysel gelişim eğitmenliği yapıyor. Konuşma Mekaniği, Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri, Etkili Yazma Teknikleri, İş Sunumlarında Profesyonelleşme, Medya Eğitimi, Liderlik İletişimi, Sağlık İletişimi başlıklarında eğitimler ve seminerler veriyor, bireysel koçluk yapıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet