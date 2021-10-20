Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda modellik kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen, fenomen Eve Benır "Bukalemun"isimli şarkısıyla sevenleriyle buluştu.

Söz ve müziği Faruk Turan, aranjesi Coşkun Küçükkığılcım'a ait olan klip yönetmenliğini ise Zanyar Oskan üstlendi. Yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Eve Benır, "Klibimiz netd ve tüm dijital platformlarda yayında" notunu düştü, takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti

Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti

 Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi

Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi

 Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon

Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title