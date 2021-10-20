Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu
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Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda modellik kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen, fenomen Eve Benır "Bukalemun"isimli şarkısıyla sevenleriyle buluştu.
Söz ve müziği Faruk Turan, aranjesi Coşkun Küçükkığılcım'a ait olan klip yönetmenliğini ise Zanyar Oskan üstlendi. Yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Eve Benır, "Klibimiz netd ve tüm dijital platformlarda yayında" notunu düştü, takipçilerinden destek mesajları yağdı.
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