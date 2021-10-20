Fenomen Eva Benır, yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

Söz ve müziği Faruk Turan, aranjesi Coşkun Küçükkığılcım'a ait olan klip yönetmenliğini ise Zanyar Oskan üstlendi. Yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Eve Benır, "Klibimiz netd ve tüm dijital platformlarda yayında" notunu düştü, takipçilerinden destek mesajları yağdı.

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