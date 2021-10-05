Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle - Haberler Magazin
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Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle

İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'ya destek veren Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna sinirlenen Farah Zeynep sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. Bunu da dosyaya ekle" dedi.

Batman'da İpek Er'in intiharının ardından geride bıraktığı mektupta genç kıza tecavüz ettiği yönünde ifadelere rastlanan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması büyük tepkilere neden olmuştu. O dönem açıklamalarıyla gündeme damga vuran oyuncu Ezgi Mola hakkında Orhan tarafından yapılan suç duyurusuna büyük tepki gösterilmişti. Bu tepkilerden birini de oyuncu Farah Zeynep Abdullah gösterdi.

FARAH ZEYNEP İÇİN DE SUÇ DUYURUSU

Musa Orhan'ın avukatı, müvekkili hakkında sert ifadeler kullanan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kendisiyle ilgili sıcak gelişmelerin ardından çok sinirlenen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT"

Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, şunları söyledi:

Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle.

Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu
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Haber: Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle - Haberler Magazin
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