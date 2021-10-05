Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle

Batman'da İpek Er'in intiharının ardından geride bıraktığı mektupta genç kıza tecavüz ettiği yönünde ifadelere rastlanan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması büyük tepkilere neden olmuştu. O dönem açıklamalarıyla gündeme damga vuran oyuncu Ezgi Mola hakkında Orhan tarafından yapılan suç duyurusuna büyük tepki gösterilmişti. Bu tepkilerden birini de oyuncu Farah Zeynep Abdullah gösterdi.

FARAH ZEYNEP İÇİN DE SUÇ DUYURUSU

Musa Orhan'ın avukatı, müvekkili hakkında sert ifadeler kullanan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kendisiyle ilgili sıcak gelişmelerin ardından çok sinirlenen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT"

Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, şunları söyledi:

Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle.

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