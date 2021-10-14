Evinde ölü bulunan kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu

Dört çocuk annesi Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürüldü. Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan'ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Talihsiz kadının cinayetinin şüphelerle dolu olduğunu söyleyen Müge Anlı, kan donduran olaydan 5 ay önce ölümle sonuçlanan aile içi kavgaya dikkat çekti.

OĞLU AMCASINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Müge Anlı, Nurgül Beyhan'ın oğlu Yusuf Beyhan'ın alacak meselesi yüzünden 1 Ağustos 2020 tarihinde amcası Dilaver Beyhan'la yaşadığı kavga sırasında omzundan vurulduğunu, oğlunun ise o kavgada bir diğer amcası Cihan Beyhan'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğünü anlattı. O kavgadan yaralı olarak kurtulup günlerce yoğun bakımda yatan Nurgül Beyhan'ın aile içinde bu olayın azmettiricisi olarak görüldüğünün altını çizen Anlı, bu olaydan 5 ay sonra da dört çocuk annesi kadının öldürüldüğünü kaydetti.

ALT KISMI ÇIPLAK BULUNDU

Acılı anne Güllü Çelik, kızının ölümünden dünürlerini sorumlu tutarken Müge Anlı, Nurgül Beyhan'ın otopsi raporunda yer alan önemli detayları aktardı. Müge Anlı, boğularak öldürülen genç kadının alt kısmının tamamen çıplak olmasına, sağ ayağının altında iç çamaşırı olmasına, sol ayağının ucunda pijama altı, üst tarafında bulunan tişörtün ise göğüs kısımlarının açıkta kalmasına dikkat çekti.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIMDAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Vücudunda herhangi bir taciz ya da tecavüz bulgusuna rastlanılmayan talihsiz kadının, neden çıplak olduğu sorusu gündeme gelirken Müge Anlı, yürek burkan bir paylaşımı da ekrana getirdi. Cinayete kurban gitmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden Müge Anlı'nın sözlerini paylaşan Nurgül Beyhan, kadına karşı şiddete çekmişti. O paylaşımda ise Müge Anlı, şöyle konuşmuştu; "Beğenmiyorsan sevgili olarak eş olarak beni terk edebilirsin. Ama bana dokunamazsın..."

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