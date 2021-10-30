Eşi yalnız bırakmadı
Yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı.
Konser de büyük ilgi gören Soner Sarıkabadayı' nın eşi Camelo Lopez de seyirciler arasındaydı. Yeni şarkısı "Tamamlayamayabiliyorum" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Sarıkabadayı, Alemdağ Caddesi'nde hayranlarıyla buluştu. Yeni şarkılar hazırladığını ve kısa sürede yayınlayacağının müjdesini veren Sarıkabadayı, dinleyicilerine "Sürprizlere hazır olun!" dedi.
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