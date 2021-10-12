ERZURUM (İHA) - Erzurumlu THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, "Alacağım" isimli klibiyle büyük beğeni topladı. Eyüpoğulları yakında "İmkansızım" çalışmasıyla da sevenlerinin karşısında olmayı planlıyor.

İsmini son yıllarda müzik dünyası sıkça duyuran sanatçı Eyupoğulları, ilk albümü "Ayrılmayalım" ve albümünde bulunan "Erzurumlu" türküsünün klibini Erzurum'da belgesel tadında çekerek müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Ardından her yaptığı işle üzerine daha da katarak başarısına başarı ekledi.

Yaptığı hayır konserleri televizyon programları ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran sanatçı Eyupoğulları, bu yıl başarısını artırarak müzik dünyasında ilerlemeye devam ediyor. Yazın sonlarına doğru Ömer Danış'ın "Alacağım" ile renkli eğlenceli bir çalışma yapan Eyupoğulları, Arif Altun Kaya eserlerinden olan "İmkansızım" şarkısına Suat Sakarya düzenlemesiyle yine başarılı yönetmen Buğrahan Karaçam imzası ile şarkıyı kliplendirdi. Ülkü Eyupoğulları, yakında müzik sevenlerle buluşacak olan "İmkansızım" eseri için oldukça heyecanlı ve umutlu olduğunu söyledi. - ERZURUM