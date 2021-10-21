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Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programının sunucularıyla birbirine girdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Günlerdir Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı.

Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddiaların ortaya çıktığı 2. Sayfa programına konuk olan Erkan Özerman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ YA"

Hakkındaki iddialara cevap vermek için yayına çıkan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı. Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya...Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmamayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.

Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programının sunucularıyla birbirine girdi

CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Özerman'ın "Utanmazsınız" sözüyle çılgına dönen sunucular "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız" dedi. Yayın boyunca Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt "Sus bir dakika" sözünden sonra iyice sinirlendi ve "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Seslerin yükseldiği programda taraflar sakinleşmeyince yayına ara verildi.

Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programının sunucularıyla birbirine girdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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