Engin Akyürek hakkında bomba iddia! İrem Helvacıoğlu ile birlikte... - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Engin Akyürek hakkında bomba iddia! İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Oyuncu Engin Akyürek'in hikayesini yazdığı "Kaçış" adlı dizideki partneri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yakışıklı oyuncunun Same Film ve 03 Medya'nın ortaklığında Güneydoğu'da çekilecek olan dizideki partneri İrem Helvacıoğlu oldu.

Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun değişim yaşayacağı da gelen bilgiler arasında. (tv100-Birsen Altuntaş)

Merakla beklenen dizi Disney Plus'ta yayınlanacak.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Baş Belası' adlı dizide rol almıştı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
İrem Derici'ye hakaret eden sanık para cezasına çarptırıldı

İrem Derici'ye hakaret eden sanık para cezasına çarptırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Joe Biden
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Nur Çebi Aykut Kocaman Marcao
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vladimir Putin Ömer Fatih Sayan Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Engin Akyürek hakkında bomba iddia! İrem Helvacıoğlu ile birlikte... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:13:04. #1.12#