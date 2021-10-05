Engin Akyürek hakkında bomba iddia! İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Yakışıklı oyuncunun Same Film ve 03 Medya'nın ortaklığında Güneydoğu'da çekilecek olan dizideki partneri İrem Helvacıoğlu oldu.

Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun değişim yaşayacağı da gelen bilgiler arasında. (tv100-Birsen Altuntaş)

Merakla beklenen dizi Disney Plus'ta yayınlanacak.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Baş Belası' adlı dizide rol almıştı.

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