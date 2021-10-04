Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç ve Türkan Şoray eğitim için biraraya geldi

SARIYER, İSTANBUL (Bültenler) - Okulu ziyaret eden Türkan Şoray duygusal anlar yaşarken, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediyesi Şükrü Genç'e eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkan Şoray İlkokulu pandemi sürecinde yenilenerek, yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray Rumeli Hisarı'nda bulunan okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen ekip sevgi gösterisiyle karşılandı.

ŞORAY'DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Okulun yeniden inşa edildikten sonraki halini ilk kez gördüğünü söyleyen Türkan Şoray, İmamoğlu ve Genç'e yönelik duygularını, "Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çocuklar şimdi burada rahat rahat koşacaklar. Çünkü onların okumak kadar koşmak, eğlenmek de hakları. Onun için bu bahçe, onlar için çok çok iyi oldu. Genişlettiniz bu sayede. Çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

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