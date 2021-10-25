Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim şarkı sözleri! Ege Balkız & Burry Soprano -Affet Beni Sevgilim dinle! Affet Beni Sevgilim şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ege Balkız & Burry Soprano'nun kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Affet Beni Sevgilim şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim şarkı sözleri! Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim dinle! Affet Beni Sevgilime şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...
Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Affet Beni Sevgilim şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Ege Balkız & Burry Soprano'nun Affet Beni Sevgilim şarkısının sözleri...
Affet beni sevgilim
Sensiz olmak istedim
Herkes aski ararken
Ben ise kacmayi sectim
***
Uzgunum sevgilim
Mutlu olmani istedim
Simdi yanindakiyle
Mutluluklar dilerim
***
Geri gel desem
Bulurum seni bana gelmesen de
Eminim beni yere sermesen
Olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen
***
Ben aşkına müptezel
Bu his kara büyü gibi üstümde
Yüzüme gülmesen de
Olsan da hayli müşkülpesent
***
Bil ki artık dönüş yok
Bil ki artık dönüş yok
***
Affet beni sevgilim
Sensiz olmak istedim
Herkes aski ararken
Ben ise kacmayi sectim
***
Uzgunum sevgilim
Mutlu olmani istedim
Simdi yanindakiyle
Mutluluklar dilerim
***
" Geri dönmem" de
Duramadın bi beş dakika
Söz verme
Yapamadın sen en baştan
Sevsem de
Çekemedim bi daha baştan
Ama yok istemez artık
İnancım kalmadı aşka
***
Kusura bakma
Yapamam kimileri gibi küçük hesaplar
Kül kedisi tırnaklarını yüzüme saplar
Artık yok gibi sonu mutlu masallar
***
Vur beni vur yüzümü saklamam
Kalk gidelim çekip uzaklara
Tüm bildiklerini camdan at
Gel sürelim seninle saltanat
***
Bil ki artık dönüş yok
Bil ki artık dönüş yok
***
Affet beni sevgilim
Sensiz olmak istedim
Herkes aski ararken
Ben ise kacmayi sectim
***
Uzgunum sevgilim
Mutlu olmani istedim
Simdi yanindakiyle
Mutluluklar dilerim
****
Affet beni sevgilim
Sensiz olmak istedim
Herkes aski ararken
Ben ise kacmayi sectim
***
Uzgunum sevgilim
Mutlu olmani istedim
Simdi yanindakiyle
Mutluluklar dilerim
- Söz-Müzik: Ege Balkız, Albin Hasani, Emrah Türken, İlkay Şencan, Burry Soprano, Barkın Taptık
- Düzenleme: Emrah Türken, İlkay Şencan
- Mix-Master: İlkay Şencan
- Yapımcı: LAB Recordings, Mert Altınkaya
- Menajerlik: LAB Artist Agency
- Basın PR: Selma Şentürk
- Dijital PR: Semih Arslan
- Fotoğraf: Erman Özkargın
- Tasarım: Ferhat Demir
- Prodüksiyon: Ece Ceyhun
- Danscılar: Tuğçe Güder, Lara Günaydın
- Cinematopgrapher: Erman Özkargın
- Assistant of Director: Safa Serim
- Post Production: The Frame
- Director: Cem Kılıç