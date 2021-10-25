Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim şarkı sözleri! Ege Balkız & Burry Soprano -Affet Beni Sevgilim dinle! Affet Beni Sevgilim şarkı sözü!

Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Affet Beni Sevgilim şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Ege Balkız & Burry Soprano'nun Affet Beni Sevgilim şarkısının sözleri...

EGE BALKIZ & BURRY SOPRANO - AFFET BENİ SEVGİLİM SÖZLERİ



Affet beni sevgilim

Sensiz olmak istedim

Herkes aski ararken

Ben ise kacmayi sectim

***

Uzgunum sevgilim

Mutlu olmani istedim

Simdi yanindakiyle

Mutluluklar dilerim

***

Geri gel desem

Bulurum seni bana gelmesen de

Eminim beni yere sermesen

Olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen

***

Ben aşkına müptezel

Bu his kara büyü gibi üstümde

Yüzüme gülmesen de

Olsan da hayli müşkülpesent

***

Bil ki artık dönüş yok

Bil ki artık dönüş yok

***

Affet beni sevgilim

Sensiz olmak istedim

Herkes aski ararken

Ben ise kacmayi sectim

***

Uzgunum sevgilim

Mutlu olmani istedim

Simdi yanindakiyle

Mutluluklar dilerim

***

" Geri dönmem" de

Duramadın bi beş dakika

Söz verme

Yapamadın sen en baştan

Sevsem de

Çekemedim bi daha baştan

Ama yok istemez artık

İnancım kalmadı aşka

***

Kusura bakma

Yapamam kimileri gibi küçük hesaplar

Kül kedisi tırnaklarını yüzüme saplar

Artık yok gibi sonu mutlu masallar

***

Vur beni vur yüzümü saklamam

Kalk gidelim çekip uzaklara

Tüm bildiklerini camdan at

Gel sürelim seninle saltanat

***

Bil ki artık dönüş yok

Bil ki artık dönüş yok

***

Affet beni sevgilim

Sensiz olmak istedim

Herkes aski ararken

Ben ise kacmayi sectim

***

Uzgunum sevgilim

Mutlu olmani istedim

Simdi yanindakiyle

Mutluluklar dilerim

****

Affet beni sevgilim

Sensiz olmak istedim

Herkes aski ararken

Ben ise kacmayi sectim

***

Uzgunum sevgilim

Mutlu olmani istedim

Simdi yanindakiyle

Mutluluklar dilerim

EGE BALKIZ & BURRY SOPRANO - AFFET BENİ SEVGİLİM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Söz-Müzik: Ege Balkız, Albin Hasani, Emrah Türken, İlkay Şencan, Burry Soprano, Barkın Taptık

Düzenleme: Emrah Türken, İlkay Şencan

Mix-Master: İlkay Şencan

Yapımcı: LAB Recordings, Mert Altınkaya

Menajerlik: LAB Artist Agency

Basın PR: Selma Şentürk

Dijital PR: Semih Arslan

Fotoğraf: Erman Özkargın

Tasarım: Ferhat Demir

Prodüksiyon: Ece Ceyhun

Danscılar: Tuğçe Güder, Lara Günaydın

Cinematopgrapher: Erman Özkargın

Assistant of Director: Safa Serim

Post Production: The Frame

Director: Cem Kılıç

EGE BALKIZ & BURRY SOPRANO - AFFET BENİ SEVGİLİM DİNLE!

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