Edis'den şaşırtan özel hayat itirafı
Şarkıcı Edis, YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu. Edis, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulunarak dikkat çekti.
Londra'da doğup henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen Edis, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair; "Çocukluk dönemimde bunu daha çok düşünüyordum. Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı o zamanlar kafamda. Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İbrahim Selim'in "En son ilişkinden ne öğrendin?" sorusuna verdiği, "En son ilişkim bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti" cevabıyla hem güldüren hem de akıllarda soru işareti bırakan Edis, 2022 Ocak ayından sonra yeni albümünün çıkacağının müjdesini de sevenleriyle paylaştı.