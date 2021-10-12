Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım - Haberler Magazin
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Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile mesajlaşmaları ortaya çıkan sanatçı Mehmet Ali Erbil, artık daha dikkatli davranacağını belirterek, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip" dedi.

Fenomen Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği WhatsApp mesajlarını ifşa ederek, sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden olayla ilgili Mehmet Ali Erbil cephesinden yeni açıklamalar geldi.

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi. Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.

Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.

Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.

Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım
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Haber: Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım - Haberler Magazin
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