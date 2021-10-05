Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kendisinden 35 yaş küçük şarkıcı Ece Ronay'a "Bu gece yanında uyumak istiyorum" diye attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, telefonunu asistanının kullandığı böyle bir mesaj atmadığını söyledi. Yaşanan olaydan dolayı çok sinirli olduğunu belirten Erbil, "Yasal yollarla hakkımı arayacağım" dedi.

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Söz konusu mesajlarda Erbil, Ronay'a "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi ifadeler kullanıyor.

"MESAJLARI BEN ATMADIM"

Mesajları ifşa olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil, şunları söyledi: "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim."

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Eebil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum

"TELEFONUM ASİSTANIMIN ELİNDEYDİ"

"Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı. Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ettiŞarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
bedirdem :Malinin sesini taklit edebilen bir asistanı var.. Ne şanslı adam..!!
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU:Yaz kızım 200 torba çimento :)
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Abdullah Avcı
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:46:26. #1.17#