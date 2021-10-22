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Bir yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'e çekimde gerçek silah mı verildi?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, film çekimi esnasında elindeki kurusıkıdan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden oldu. Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olayda oyuncuya kurusıkı yerine gerçek bir tabanca verilip verilmediği ise merak konusu oldu. Soruşturmanın başladığı olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çekimleri ABD'nin New Mexico eyaletinde süren "Rust" filminin setinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Filmde "Harland Rust" rolü oynayan Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmen Joel Souza'ya isabet etti. Hutchins, kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

KURU SIKI YERİNE GERÇEK SİLAH MI KULLANILDI?

Yaşanan korkunç olay sonrası ifadesi alınan oyuncu Alec Baldwin, serbest bırakıldı. Dünyanın gündemine oturan kazada akıllara gelen ilk soru ise sahne için kullanılan silahın gerçek olup olmadığı oldu. Oyuncunun eline verilen silahın gerçek olup olmadığı ya da içine konulan mermilerin hangi türde olduğu ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın gündemine oturan olay! Bir yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'e çekimde gerçek silah mı verildi?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden gelen görüntülerde film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Dünyanın gündemine oturan olay! Bir yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'e çekimde gerçek silah mı verildi?Halyna Hutchins

Rust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduRust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Bir yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'e çekimde gerçek silah mı verildi?
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Ecem Altan
Ecem Altan
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