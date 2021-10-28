Dune nedir, ne demek? Dune film mi, roman mı? Twitter'da trend olan Dune ne anlama geliyor? Dune kitap serisi hakkında bilgiler

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DUNE TÜRKÇE ANLAMI NE DEMEK?

Dune "Kumdan tepe" anlamına gelmektedir. Diğer anlamları ise "Kumul" , "Kum tepeciği" demektir.

DUNE NEDİR?

Dune, Frank Herbert'in (1920-1986) Hugo ve Nebula ödüllerini almasını sağlayan ve tüm dünyada on beş milyondan fazla kopyası satılan 6 kitaptan oluşan bilimkurgu roman serisidir.

Arthur C. Clarke'ın ifadesiyle, "Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır."

Seri, bütünü düşünüldüğünde insan doğası; din, siyaset ve ekonomi kurumları, liderlik olgusu; erkek, kadın, cinsellik kavramlarına dair muhteşem denebilecek sosyolojik, psikolojik ve felsefi tahliller ve gözlemler içerir.

Bir bilimkurgu romanından beklenmeyecek ölçüde felsefi bir derinliğe sahiptir. Serinin tamamına yayılmış aforizmalar, eserin özenle oluşturulmuş özgün kurgusu ile birleştirildiğinde 3500'e yakın sayfası ile 6 kitaptan oluşan artık dünya çapında bir kült haline gelmiş tek bir eser ortaya çıkar.

Serinin ilk kitabı olan Çöl Gezegeni Dune 1965, son kitabı olan Dune Rahibeler Meclisi ise 1984 yılında yayımlanır. Frank Herbert'in 1986 yılında ölümü ile üzerinde çalışılan 7. Dune kitabı tamamlanamaz.

Çöl Gezegeni Dune, David Lynch tarafından 1984 yılında sinemaya da aktarılmıştır.

Roman Denis Villeneuve tarafından yeniden uyarlanmış olup, 17 Aralık 2020 tarihinde vizyona girecektir.

Seri, İslam terminolojisine ait birçok kavramı ve bakış açısını içinde barındırması ile de dikkat çeker;

"Allah'ın emri gelir; Sakın acele etme. Yol gösteren Allah'tır; kimi yolunu şaşırır."

"Ben de hizmetkarım… Efendim ise Rahman ve Rahim olan Allah. "Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzde kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinde bir set ve arkalarında bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler…" Eski Fremen dininde böyle yazılıydı."

DUNE SERİSİ

- Çöl Gezegeni Dune (Dune, Desert Planet) - Dune Mesihi (Dune Messiah) - Dune'un Çocukları (Children of Dune) - Dune'un İmparator Tanrısı (God Emperor of Dune) - Dune Sapkınları (Heretics of Dune) - Dune Rahibeler Meclisi (Chapterhouse: Dune)

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