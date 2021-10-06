Doğum gününü oryantal ile birlikte göbek atarak kutladılar
Son dönemin en popüler komedyeni Sarp Bozkurt, doğum gününü oyuncu dostlarıyla Kozyatağı Hilton Otelin içindeki Efrouz'da kutladı.
Oldukça renkli geçen partide tebrikleri kabul edip tüm dostlarına tek tek sarılan Bozkurt, üzerinde 'İyi ki varsın be Sarp' yazan pastasının mumlarını sevdikleriyle birlikte söndürdü. Hep birlikte hatıra fotoğrafları çektikleri sırada oyuncu arkadaşları ise Bozkurt'un, yüzüne pastayı sürdü.
Sanatçı dostlarıyla yeni yaşına merhaba diyen genç oyuncunun davetinde Başak Gümülcinelioğlu, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Anıl İlter, Emre Bahadır Çırakoğlu, Saki Çimen gibi ünlü isimler göze çarptı. Dostlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan Bozkurt, Anıl İlter ile oryantal eşliğinde dans edip eğlenirken enerjisiyle büyük bir sürprize imza attı. Yaklaşık üç saat süren partide doyasıya eğlenen Bozkurt, yakın dostu Anıl İlter ile birlikte bol bol göbek attı. Oryantal ve darbuka şovlarla eğlencenin dibine vuran ünlü isimler, o anları sosyal medya sayfalarından paylaştı.
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